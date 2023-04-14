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У Херсоні зникло світло, - голова ОВА

Ілюстративне фото: у Херсоні зникло світло (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У Херсоні сьогодні, 14 квітня, увечері пропало світло. Енергетики вже розпочали ремонтні роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Херсонської ОВА Олександра Прокудіна в Telegram.

"Без світла... Працюємо над відновленням", - написав чиновник.

Він не уточнив, чи відсутнє електропостачання у всьому місті.

Глава ОВА додав, що напругу починають поступово подавати.

Варто зауважити, що у Херсонській області сьогодні повітряну тривогу оголошували з 16:55 до 18:00.

Нагадаємо, 8 квітня Прокудін заявляв, що світло зникало в частині Херсона.

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Херсонвимкнення світлаЕлектроенергія