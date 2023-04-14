У Херсоні зникло світло, - голова ОВА

У Херсоні сьогодні, 14 квітня, увечері пропало світло. Енергетики вже розпочали ремонтні роботи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Херсонської ОВА Олександра Прокудіна в Telegram.
"Без світла... Працюємо над відновленням", - написав чиновник.
Він не уточнив, чи відсутнє електропостачання у всьому місті.
Глава ОВА додав, що напругу починають поступово подавати.
Варто зауважити, що у Херсонській області сьогодні повітряну тривогу оголошували з 16:55 до 18:00.
Нагадаємо, 8 квітня Прокудін заявляв, що світло зникало в частині Херсона.
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