У Херсоні зникло світло, - голова ОВА

У Херсоні сьогодні, 14 квітня, увечері пропало світло. Енергетики вже розпочали ремонтні роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Херсонської ОВА Олександра Прокудіна в Telegram .

Варто зауважити, що у Херсонській області сьогодні повітряну тривогу оголошували з 16:55 до 18:00.

Він не уточнив, чи відсутнє електропостачання у всьому місті.

Нагадаємо, 8 квітня Прокудін заявляв, що світло зникало в частині Херсона.

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