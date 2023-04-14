В Херсоне пропал свет, - глава ОВА

В Херсоне сегодня, 14 апреля, вечером пропал свет. Энергетики уже начали проводить ремонтные работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина в Telegram .

Стоит заметить, что в Херсонской области сегодня воздушную тревогу объявляли с 16:55 до 18:00.

Он не уточнил, отсутствует ли электроснабжение во всем городе.

Напомним, 8 апреля Прокудин заявлял, что свет пропадал в части Херсона.

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