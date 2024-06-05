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У Херсоні жінка покусала поліцейського, який разом з ТЦК перевіряв документи

Херсон, Середа 05 червня 2024 10:05
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У Херсоні жінка покусала поліцейського, який разом з ТЦК перевіряв документи Фото: у Херсоні жінка покусала поліцейського, який хотів перевірити документи її сина (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Жінка у Херсоні напала на поліцейського та вкусила його. Правоохоронець разом з ТЦК хотів перевірити документи її сина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Херсонської області у Facebook.

Інцидент стався 4 червня у Корабельному районі Херсона. Поліцейські спільно з представниками ТЦК та СП здійснювали заходи з документування адміністративних правопорушень.

Один із чоловіків відмовився надавати будь-які документи, які підтверджували б його особу, та поводився агресивно.

Мати 23-річного чоловіка вкусила за руку поліцейського, який хотів перевірити документи. Користуюсь моментом, син жінки втік.

На місце події правоохоронці викликали слідчо-оперативну групу. Порушницею виявилася 60-річна місцева мешканка. За фактом нападу на поліцейського розпочато провадження за ч. 2 ст. 345 ККУ.

"Зауважимо, що чоловік за віком не підлягає мобілізації, але його мати тепер нестиме кримінальну відповідальність за напад на поліцейського", - йдеться у повідомленні.

У Херсоні жінка покусала поліцейського, який разом з ТЦК перевіряв документи

Фото: у Херсоні жінка вкусила поліцейського (facebook.com/khersonpolice.official)

Нагадаємо, у Хмельницькій області жінки напали на співробітників ТЦК і пошкодили службове авто.

Також раніше в Івано-Франківській області натовп напав на жінку, яка нібито була "навідницею" ТЦК. Жінка з дитиною у момент нападу перебували в автомобілі, але отримали тілесні ушкодження.

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Херсон ТЦК Поліцейські
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