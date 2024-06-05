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В Херсоне женщина покусала полицейского, который вместе с ТЦК проверял документы

Херсон, Среда 05 июня 2024 10:05
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В Херсоне женщина покусала полицейского, который вместе с ТЦК проверял документы Фото: в Херсоне женщина покусала полицейского, который хотел проверить документы ее сына (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Женщина в Херсоне напала на полицейского и укусила его. Правоохранитель вместе с ТЦК хотел проверить документы ее сына.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Херсонской области в Facebook.

Инцидент произошел 4 июня в Корабельном районе Херсона. Полицейские совместно с представителями ТЦК и СП проводили меры по документированию административных правонарушений.

Один из мужчин отказался предоставлять какие-либо документы, подтверждающие его личность, и вел себя агрессивно.

Мать 23-летнего мужчины укусила за руку полицейского, который хотел проверить документы. Пользуюсь моментом, сын женщины сбежал.

На место происшествия правоохранители вызвали следственно-оперативную группу. Нарушительницей оказалась 60-летняя местная жительница. По факту нападения на полицейского начато производство по ч. 2 ст. 345 УКУ.

"Заметим, что мужчина по возрасту не подлежит мобилизации, но его мать будет теперь нести уголовную ответственность за нападение на полицейского", - говорится в сообщении.

В Херсоне женщина покусала полицейского, который вместе с ТЦК проверял документы

Фото: в Херсоне женщина укусила полицейского (facebook.com/khersonpolice.official)

Напомним, в Хмельницкой области женщины напали на сотрудников ТЦК и повредили служебный автомобиль.

Также ранее в Ивано-Франковской области толпа напала на женщину, которая якобы была "наводчицей" ТЦК. Женщина с ребенком в момент нападения находилась в автомобиле, но получила телесные повреждения.

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Херсон ТЦК Полицейские
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