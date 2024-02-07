На Івано-Франківщині побили маму з 6-річною донькою, бо вона начебто "навідниця ТЦК" (фото і відео)

У селі Космач, що на Івано-Франківщині, натовп розлючених людей побили жінку із 6-річною дитиною, бо подумали, що вона є навідницею військкомату й здасть у ТЦК інформацію про місцевих чоловіків. Напередодні у місцевій групі поширили інформацію, що у їхнє поселення має приїхати невідома особа саме з цією метою.

Що відомо про інцидент

"У результаті конфлікту в Косівському районі постраждали троє людей, серед них - неповнолітня: поліція з’ясовує обставини інциденту. 6 лютого на лінію 102 надійшло повідомлення про конфлікт за участі місцевих мешканців в селі Космач. На місце негайно виїхали керівництво обласної, районної поліції та слідчо-оперативна група", - заявляють у поліції.

Поліцейські з’ясували, що близько сотні людей самовільно перекрили місцеву дорогу та не пропускали транспортні засоби. Між громадянами відбулись сутички, в яких постраждала неповнолітня та дві жінки. Вони були доставлені до місцевої лікарні.

Правоохоронці провели з мешканцями роз’яснювальні бесіди та невдовзі люди розійшлись.

Що каже потерпіла жінка

Постраждала Іванна Ванджурак внаслідок конфлікту отримала струс мозку, а в її доньки забій носа.

"Я їхала на Нову пошту в Космач, зі мною в машині перебувала моя донечка, якій 6 рочків. В самому центрі біля заправки мене зупинив натовп розлючених жінок. Деякі особи були в великому стані алкогольного спʼяніння, у них були в руках дубинки, біти, різні залізні металеві штуки", - розповідає жінка.

Іванна пояснила людям, що проживає у сусідньому селі, за зараз їде по посилку на пошту. Жінку попросили показати телефон, щоб перевірити, чи там нема підозрілої інформації, чи фото. Після цього їй дозволили проїхати далі. Втім, вона знову зустрілась із натовпом уже на зворотній дорозі.

"Я дивлюся, як всі ці люди просто їдуть на мою машину, я встигла замкнути двері. Відкрила вікно, і декілька осіб почали мене знову питати, хто я така, що я точно не місцева, бо вони мене не знають, і що я навідниця військкому. Що я приїхала до них в село здавати їх і здавати їхніх чоловіків", - ділиться постраждала.

За словами жінки, конфлікт супроводжувався криками, погрозами і нецензурною лексикою.

"І тут почалося все пекло: вони почали бити машину, хотіли її перевернути. Почали витягувати мене через вікно, виривати мені волосся і вирвали ключі з машини, вони хотіли всіма способами витягнути мене з машини, я почала кричати, що в машині дитина. Надіялася на хоч якусь людяність", - пише Ванджурак.

Жінка і дитина отримали значні травми (фото: Facebook/Іваночка Ванджурак)

Вона зазначила, що одна жінка запхала біту у вікно і вдарила у голову дитину. Інша жінка у той час тримала Ванджурак за волосся, тому вона не змогла захистити доньку.

Після цього до машини підбігли дві знайомі жінки потерпілої. Одна взяла дитину на руки і почала прикривати собою, інша допомагала Ванджурак вибратися з машини.

Конфлікт тривав 15-20 хвилин і закінчився тільки після того, як один чоловік закричав: "Всі сюда, це не та машина, яка нам потрібна була, ми переплутали". Тоді натовп кинувся на інше авто.

Постраждала зазначила, що зараз про розповсюджують неправдиву інформацію, що вона нібито була пʼяна. Але вона проходила у лікарні та у відділку Алкотестер і результати показали, що жінка була твереза.