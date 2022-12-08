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У Херсоні затримали колаборантку, яка вербувала громадян до лав "МВС"

Фото: У Херсоні затримали колаборантку, яка вербувала громадян до лав "МВД" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У Херсоні правоохоронці затримали жінку, яка вербувала місцевих мешканців вступати до лав фейкового "МВС".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку СБУ.

"Керівниця одного з "кадрових" підрозділів псевдооргану розгорнула широку агітаційну кампанію щодо залучення місцевих жителів до співпраці з агресором. При цьому вона особисто підшукувала "однодумців", яким пропонувала приєднатися до лав окупаційного органу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після звільнення обласного центру колаборантка намагалася переховуватись. Проте СБУ встановила її місцезнаходження і зараз вона знаходиться під вартою.

Жінці повідомили про підозру у колабораційній діяльності, їй загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що співробітники Служби безпеки України у ході стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні викрили ще одного поплічника окупантів, який коригував обстріли позицій ЗСУ на південному фронті.

У Херсоні правоохоронці затримали співробітників слідчого ізолятора, які співпрацювали з росіянами. Вони незаконно утримували українських патріотів під час окупації міста.

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