Коригував обстріли та "здавав" патріотів. У Херсоні затримали ще одного російського агента

Співробітники Служби безпеки України у ході стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні викрили ще одного поплічника окупантів, який коригував обстріли позицій ЗСУ на південному фронті.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Зазначається, що зловмисник збирав розвіддані про місця дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони на території регіону. Отримана інформація потрібна була росіянам для планування і підготовки прицільних ракетно-артилерійських обстрілів по позиціях українських військ.

Крім того, під час окупації обласного центру чоловік "здавав" загарбникам адреси перебування учасників руху опору, зокрема колишніх бійців АТО.

Отримані дані росіяни використовували для проведення масових незаконних затримань і викрадення людей до катівень.

У катівнях від потерпілих вимагали "зізнання" у сфабрикованих справах. У разі незгоди до них застосовували психологічний тиск, насильство та погрози фізичної розправи.

Слідство зазначає, що поплічником окупантів виявився місцевий мешканець, який на початку повномасштабної агресії перейшов на бік противника і почав співпрацювати із російськими спецслужбами.

З початку квітня цього року він приступив до активного виконання ворожих завдань. Для збору інформації "в темну" використовував власні зв’язки, а також об’їжджав територію регіону. Отримані дані агент передавав своєму російському "куратору" через анонімний Telegram-канал.

Під час обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили пропагандистські матеріали та символіку РФ, а також мобільний телефон із доказами законспірованого листування з представником країни-агресора.

Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного часу) Кримінального кодексу. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання до 15 років або довічне ув’язнення.