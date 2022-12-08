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В Херсоне задержали коллаборантку, которая вербовала граждан в ряды "МВД"

Фото: В Херсоне задержали коллаборантку, вербовавшую граждан в ряды "МВД" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В Херсоне правоохранители задержали женщину, которая вербовала местных жителей вступать в ряды фейкового "МВД".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу СБУ.

"Руководитель одного из "кадровых" подразделений псевдооргана развернула широкую агитационную кампанию по привлечению местных жителей к сотрудничеству с агрессором. При этом она лично подыскивала "единомышленников", которым предлагала присоединиться к рядам оккупационного органа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после освобождения областного центра коллаборантка пыталась скрываться. Однако СБУ установила ее местонахождение и сейчас она находится под стражей.

Женщине сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности, ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что сотрудники Службы безопасности Украины в ходе стабилизационных мероприятий в освобожденном Херсоне разоблачили еще одного приспешника оккупантов, корректировавшего обстрелы позиций ВСУ на южном фронте.

В Херсоне правоохранители задержали сотрудников следственного изолятора, сотрудничавших с россиянами. Они незаконно удерживали украинских патриотов во время оккупации города.

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