ua ru
Пт, 02 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Херсоні втретє за сьогодні повідомляють про вибухи

Новость на русском →
Херсон, П'ятниця 02 грудня 2022 13:48
У Херсоні втретє за сьогодні повідомляють про вибухи Фото: у Херсоні 2 грудня знову пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Херсоні втретє за день повідомляють про звуки вибухів. В області не оголошували повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Місцева влада та військові поки не коментувала ситуація. Проте місцеві жителі зазначають, що російські війська сьогодні вже обстрілювали місто з артилерії.

Зазначимо, що очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім попередив про зліт трьох російських бомбардувальників Ту-95.

Нагадаємо, у Херсонській області на протитанковій міні підірвався цивільний автомобіль. Внаслідок вибуху загинув 55-річний чоловік, ще один отримав поранення, але відмовся від госпіталізації.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон Обстріл Вибух
NEWS
Росія втратила вже понад 90 тисяч своїх солдатів в Україні, - Генштаб
Росія втратила вже понад 90 тисяч своїх солдатів в Україні, - Генштаб
DAILY
Арсенал терору. Скільки ракет залишилося у Путіна і як довго РФ зможе обстрілювати Україну
Юлія Акимовакоресподент Арсенал терору. Скільки ракет залишилося у Путіна і як довго РФ зможе обстрілювати Україну