В Херсоне осталось восстановить свет для четверти жителей

В Херсоне подключили к электроснабжению уже 75% города. Свет уже есть у более чем в 100 тысяч бытовых потребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Ярослава Янушевича .

Он сообщил о состоянии подключения электроэнергии в городе:

Центральная часть города - 95%;

Таврический и Северный микрорайоны - 70%;

Шуменский микрорайон - 96%;

Текстильный микрорайон - 73%;

микрорайон Жилпоселок - 89%;

микрорайон Остров - 60%;

микрорайон ХБК - 65%.

Кроме того, на 67% электроэнергию восстановили в Комишанах и Приозерном. С электроснабжением - 2797 абонентов.

Напомним, сегодня в Херсоне уже трижды раздавались взрывы.

Отметим, что вчера россияне 12 раз обстреляли Херсон, один человек погиб, еще один получил ранения.

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