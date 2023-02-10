У Херсонській області заборонили використовувати відеореєстратори на цивільних авто
На території Херсонської області ввели заборону на фото- й відеофіксацію та використання відеореєстраторів на цивільних автомобілях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Херсонської ОВА.
Повідомляється, що заборона розповсюджується на авто, які не залучені до здійснення заходів правового режиму воєнного стану.
Їм забороняється використовувати засоби для знімання на:
- дорогах загального користування;
- блокпостах;
- об'єктах інфраструктури;
- об'єктах загального призначення;
- укріпленнях або місцях розташування, зосередження чи переміщення військових частин Сил оборони.
Окрім цього в області вводиться режим світломаскування. Він буде тривати 18:00 до 06:00. У цей час заборонено вуличне освітлення, освітлення територій об'єктів, будівель та споруд, рекламних вивісок, банерів, вітрин, житлових будинків та прибудинкових територій тощо.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Херсоні внаслідок нічного обстрілу було пошкоджено залізничний вокзал.
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