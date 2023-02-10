Фото: у Херсонській області заборонили використовувати відеореєстратори на цивільних авто (flickr.com)

На території Херсонської області ввели заборону на фото- й відеофіксацію та використання відеореєстраторів на цивільних автомобілях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Херсонської ОВА.

Повідомляється, що заборона розповсюджується на авто, які не залучені до здійснення заходів правового режиму воєнного стану. Їм забороняється використовувати засоби для знімання на: дорогах загального користування;

блокпостах;

об'єктах інфраструктури;

об'єктах загального призначення;

укріпленнях або місцях розташування, зосередження чи переміщення військових частин Сил оборони. Окрім цього в області вводиться режим світломаскування. Він буде тривати 18:00 до 06:00. У цей час заборонено вуличне освітлення, освітлення територій об'єктів, будівель та споруд, рекламних вивісок, банерів, вітрин, житлових будинків та прибудинкових територій тощо.