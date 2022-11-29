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У Херсоні вже понад 40% споживачів зі світлом, - ОВА

Фото: у Херсоні вже понад 40% споживачів зі світлом (facebook.com/nadiyadavydenko)
Автор: Константин Широкун

Станом на сьогодні, 29 листопада, у Херсоні близько 41% побутових споживачів уже підключено до національної електромережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Херсонської ОВ Ярослава Янушевича.

"Сьогодні електропостачання вже відновлено у центральній частині міста та мікрорайонах: ХБК, Шуменський, Таврійський та Острів", - йдеться у повідомленні глави ОВА.

За його словами, із електропостачанням тепер і міська лікарня імені Лучанського. Також енергетики подали напругу на залізницю.

Раніше ми писали, що станом на вечір неділі, 27 листопада, у звільненому Херсоні електропостачання відновлено 17% побутових споживачів .

Також повідомлялося, що російські окупанти вдарили по лініях електропередач , які живлять Херсон, у неділю, 27 листопада.

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ХерсонВторгнення Росії до УкраїниЕлектроенергія