В Херсоне уже более 40% потребителей со светом, - ОВА

По состоянию на сегодня, 29 ноября, в Херсоне около 41% бытовых потребителей уже подключены к национальной электросети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.

"Сегодня электроснабжение уже восстановлено в центральной части города и микрорайонах: ХБК, Шуменский, Таврический и Остров", - говорится в сообщении главы ОВА. По его словам, с электроснабжением теперь и городская больница имени Лучанского. Также энергетики подали напряжение на железную дорогу.