В Херсоне уже более 40% потребителей со светом, - ОВА

По состоянию на сегодня, 29 ноября, в Херсоне около 41% бытовых потребителей уже подключены к национальной электросети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.
"Сегодня электроснабжение уже восстановлено в центральной части города и микрорайонах: ХБК, Шуменский, Таврический и Остров", - говорится в сообщении главы ОВА.
По его словам, с электроснабжением теперь и городская больница имени Лучанского. Также энергетики подали напряжение на железную дорогу.
Ранее мы писали, что по состоянию на вечер воскресенья, 27 ноября, в освобожденном Херсоне электроснабжение восстановлено у 17% бытовых потребителей.
Также сообщалось, что российские оккупанты ударили по линиям электропередач, которые питают Херсон, в воскресенье, 27 ноября.
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