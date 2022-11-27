Майже 20% будинків у Херсоні вже підключено до електромережі: коли світло дадуть всім

Станом на вечір неділі, 27 листопада, у звільненому Херсоні електропостачання відновлено 17% побутових споживачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

"Якщо у ваших будинках ще немає світла, воно з'явиться найближчими днями. Наші енергетики продовжують над цим працювати", - йдеться у повідомленні голови Херсонської ОВА.

Сьогодні зі світлом частково:

Раніше ми писали, що російські окупанти вдарили по лініях електропередач, які живлять Херсон, у неділю, 27 листопада.

Також раніше повідомлялося, що вже сьогодні енергетики почали підключати електроенергію до житлових будинків Херсона.

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