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У Херсоні введуть цілодобову комендантську годину: скільки вона триватиме

Ілюстративне фото: у Херсоні введуть цілодобову комендантську годину (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Херсоні запровадять цілодобову комендантську годину, що триватиме з 20:00 5 травня до 6:00 8 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Він зазначив, що на минулій Раді оборони Херсонської області було обговорено ймовірну поведінку ворога та скоординовано безпекові кроки. Для сприяння безперешкодної роботи правоохоронних органів було прийняте рішення запровадити цілодобову комендантську годину, яка триватиме з 20:00 5 травня до 6:00 8 травня.

Так, протягом цих 58 годин пересуватися та знаходитися на вулицях Херсона буде заборонено. Окрім того, місто закриють на вʼїзд та виїзд.

Прокудін закликав українців завчасно вирішити свої справи та зробити необхідні запаси продуктів та медикаментів. При цьому він зазначив, що люди зможуть за потреби сходити в магазин неподалік місця проживання, проте потрібно мати з собою документ, що засвідчує особу.

Голова ОВА також зазначив, що у цей час правоохоронці та лікарі будуть працювати у штатному режиму.

Він додав, що такі обмеження потрібні для того, щоб "правоохоронці могли виконати свою роботу і не наражати мешканців на небезпеку".

Нагадаємо, у Херсонській облраді розповіли, чи буде проводитись евакуація з області.

Окрім того, у Херсоні до кінця травня має запрацювати система оповіщення.

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ХерсонКомендантська година