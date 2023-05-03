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В Херсоне введут круглосуточный комендантский час: сколько он будет длиться

Иллюстративное фото: в Херсоне введут круглосуточный комендантский час (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В Херсоне введут круглосуточный комендантский час, который продлится с 20:00 5 мая до 6:00 8 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина.

Он отметил, что на прошлом Совете обороны Херсонской области обсуждали вероятное поведение врага и скоординированы шаги безопасности. Для содействия беспрепятственной работе правоохранительных органов было принято решение ввести круглосуточный комендантский час, который продлится с 20:00 5 мая до 6:00 8 мая.

Так, на протяжении этих 58 часов передвигаться и находиться на улицах Херсона будет запрещено. Кроме того, город будет закрыт на въезд и выезд.

Прокудин призвал украинцев заранее решить свои дела и сделать необходимые запасы продуктов и медикаментов. При этом он отметил, что люди смогут при необходимости сходить в магазин неподалеку от места жительства, однако нужно иметь с собой документ, удостоверяющий личность.

Глава ОВА также отметил, что в это время правоохранители и врачи будут работать в штатном режиме.

Он добавил, что такие ограничения нужны для того, чтобы "правоохранители могли выполнить свою работу и не подвергать жителей опасности".

Напомним, в Херсонском облсовете рассказали, будет ли проводиться эвакуация из области.

Кроме того, в Херсоне до конца мая должна заработать система оповещения.

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ХерсонКомендантский час