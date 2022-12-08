У Херсоні втретє від ранку лунають вибухи
Фото: у Херсоні втретє від ранку лунають вибухи (Getty Images)
В Херсоні сьогодні, 8 грудня жителі чують звуки вибухів. Це вже третій раз від ранку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ та Telegram-канали.
"Чути вибухи у Херсоні...13.27 вибухи продовжуються", - пишуть в мережі.
Наразі офіційних коментарів щодо поточної ситуації в місті від влади немає.
Нагадаємо, сьогодні вранці ми повідомляли про вибухи в Херсоні під час повітряної тривоги.
Додамо, вчора російські окупанти 51 раз обстріляли територію Херсонської області, вони били по мирних населених пунктах області з артилерії, РСЗВ, танків та мінометів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.