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У Херсоні втретє від ранку лунають вибухи

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Херсон, Четвер 08 грудня 2022 13:32
У Херсоні втретє від ранку лунають вибухи Фото: у Херсоні втретє від ранку лунають вибухи (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

В Херсоні сьогодні, 8 грудня жителі чують звуки вибухів. Це вже третій раз від ранку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ та Telegram-канали.

"Чути вибухи у Херсоні...13.27 вибухи продовжуються", - пишуть в мережі.

Наразі офіційних коментарів щодо поточної ситуації в місті від влади немає.

Нагадаємо, сьогодні вранці ми повідомляли про вибухи в Херсоні під час повітряної тривоги.

Додамо, вчора російські окупанти 51 раз обстріляли територію Херсонської області, вони били по мирних населених пунктах області з артилерії, РСЗВ, танків та мінометів.

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Херсон Вибух
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