В Херсоне в третий раз с утра раздаются взрывы

В Херсоне сегодня, 8 декабря, жители слышат звуки взрывов. Это уже в третий раз с утра.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на местные СМИ и Telegram-каналы.

"Слышны взрывы в Херсоне...13.27 взрывы продолжаются", - пишут в сети.

Пока официальных комментариев по поводу текущей ситуации в городе от власти нет.

Напомним, сегодня утром мы сообщали о взрывах в Херсоне во время воздушной тревоги.

Добавим, вчера российские оккупанты 51 раз обстреляли территорию Херсонской области, они били по мирным населенным пунктам области из артиллерии, РСЗО, танков и минометов.

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