В Херсоні пролунали вибухи
Фото: в Херсоні пролунали вибухи (GettyImages)
У Херсоні вночі, 8 грудня, пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Жителів просять залишатися в укриттях до офіційного скасування тривоги.
Російські окупанти 51 раз обстріляли територію Херсонської області. Рашисти били по мирних населених пунктах області з артилерії, РСЗВ, танків та мінометів, є загиблі та поранений.
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