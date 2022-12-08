В Херсоні пролунали вибухи

У Херсоні вночі, 8 грудня, пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

Жителів просять залишатися в укриттях до офіційного скасування тривоги.

Російські окупанти 51 раз обстріляли територію Херсонської області. Рашисти били по мирних населених пунктах області з артилерії, РСЗВ, танків та мінометів, є загиблі та поранений.

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