В Херсоне в третий раз за день раздались взрывы
Фото: в Херсоне в третий раз за день раздались взрывы (Getty Images)
В Херсоне раздались взрывы в воскресенье, 27 ноября. Это уже третье сообщение о взрывах в городе за сутки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Отметим, что в настоящее время воздушная тревога не объявлена ни в Херсоне, ни в Херсонской области.
Пока официальной информации о причинах взрывов в городе нет.
РБК-Украина уже сообщало о взрывах в Херсоне.
Кроме того, сегодня россияне ударили по линиям электропередач, которые питающит Херсон.
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