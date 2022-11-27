ua ru
Нд, 27 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Херсоні вдруге за день повідомляють про вибухи

Новость на русском →
Херсон, Неділя 27 листопада 2022 14:10
У Херсоні вдруге за день повідомляють про вибухи Фото: у Херсоні 27 листопада пролунали вибухи (facebook com)
Автор: Наталія Юрченко

Жителі Херсона повідомляють про звуки вибухів. Наразі у місті та області не оголошували повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Варто зазначити, що вибухи у Херсоні пролунали вдруге за день. Сьогодні близько 10:30 місцеві жителів теж повідомляли про звуки вибухів.

Наразі місцева влада та військові не давала офіційних коментарів щодо вибухів.

Нагадаємо, що окупанти постійно обстрілюють звільнений Херсон з лівого берега Херсонської області, який залишається під окупацію. Так, внаслідок обстрілу у четвер, 24 листопада, загинули 10 жителів Херсонської області, ще 54 людини отримали поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон Вибух Обстріл
NEWS
У Києві майже повністю відновили світло, тепло та зв'язок: яка ситуація у місті
У Києві майже повністю відновили світло, тепло та зв'язок: яка ситуація у місті
DAILY
На боці Кремля. Чому Угорщина допомагає Росії у війні проти України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна На боці Кремля. Чому Угорщина допомагає Росії у війні проти України