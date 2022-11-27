У Херсоні вдруге за день повідомляють про вибухи

Жителі Херсона повідомляють про звуки вибухів. Наразі у місті та області не оголошували повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Варто зазначити, що вибухи у Херсоні пролунали вдруге за день. Сьогодні близько 10:30 місцеві жителів теж повідомляли про звуки вибухів.

Наразі місцева влада та військові не давала офіційних коментарів щодо вибухів.

Нагадаємо, що окупанти постійно обстрілюють звільнений Херсон з лівого берега Херсонської області, який залишається під окупацію. Так, внаслідок обстрілу у четвер, 24 листопада, загинули 10 жителів Херсонської області, ще 54 людини отримали поранення.

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