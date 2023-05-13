У Херсоні вночі пролунала серія вибухів

У Херсоні сьогодні вночі, 13 травня, пролунала серія вибухів, повітряна тривога в обласному центрі та регіоні не оголошувалась.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Офіційної інформації про причини та наслідки вибухів не повідомлялося. У разі повторних вибухів мешканців міста закликають залишатися у укриттях.
Варто зазначити, що після деокупації Херсон та багато населених пунктів області знаходяться під інтенсивним обстрілом російських військ, які переважно ведуться з лівого берега Дніпра. Для ударів окупанти застосовують ствольну артилерію, РСЗВ, танки.
Раніше ми писали, що вчора російські окупанти завдали удару артилерією по багатоповерхівці в Корабельному районі Херсона.
Також війська РФ вночі скинули дві керовані авіабомби на село Кізоміс у Херсонській області. Внаслідок атаки є значні руйнування.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що минулої доби ворог 80 разів обстріляли Херсонську область, одна людина загинула, ще четверо отримали поранення.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.