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В Херсоне ночью прозвучала серия взрывов

Фото: взрывы в Херсоне прозвучали 13 мая (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Херсоне сегодня ночью, 13 мая, прозвучала серия взрывов, воздушная тревога в областном центре и регионе не объявлялась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Официальной информации о причинах и последствиях взрывов не сообщалось. В случае повторных взрывов жителей города призывают оставаться в укрытиях.

Стоит отметить, что после деоккупации Херсон и многие населенные пункты области находятся под интенсивным обстрелов российских войск, которые преимущественно ведутся с левого берега Днепра. Для ударов оккупанты применяют ствольную артиллерию, РСЗО, танки.

Ранее мы писали, что вчера российские оккупанты нанесли удар артиллерией по многоэтажке в Корабельном районе Херсона.

Также войска РФ ночью сбросили две управляемые авиабомбы на село Кизомис в Херсонской области. В результате атаки есть значительные разрушения.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что за прошедшие сутки враг 80 раз обстреляли Херсонскую область, один человек погиб, еще четверо получили ранения.

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