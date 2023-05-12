Російські окупанти завдали удару артилерією по багатоповерхівці в Корабельному районі Херсона.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Херсонської обласної військової адміністрації.

Фото: російські окупанти вдарили артилерією по багатоповерхівці в Херсоні (facebook.com/pgo.gov.ua)

Варто відзначити, що, згідно з даними Офісу генерального прокурора, розпочато досудове розслідування внаслідок сьогоднішнього ворожого обстрілу Херсону та населених пунктів в області.

Зазначається, що внаслідок ворожої атаки ніхто не постраждав.

"На нижніх поверхах будинку, котрий обстріляла російська армія, проживає три родини", - пише ОВА.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що минулої доби ворог 80 разів обстріляли Херсонську область, одна людина загинула, ще четверо дістали поранень.

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