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Російські окупанти вдарили артилерією по багатоповерхівці в Херсоні

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П'ятниця 12 травня 2023 15:07
Російські окупанти вдарили артилерією по багатоповерхівці в Херсоні Фото: російські окупанти вдарили артилерією по багатоповерхівці в Херсоні (t.me/khersonskaODA)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти завдали удару артилерією по багатоповерхівці в Корабельному районі Херсона.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Херсонської обласної військової адміністрації.

"На нижніх поверхах будинку, котрий обстріляла російська армія, проживає три родини", - пише ОВА.

Зазначається, що внаслідок ворожої атаки ніхто не постраждав.

Варто відзначити, що, згідно з даними Офісу генерального прокурора, розпочато досудове розслідування внаслідок сьогоднішнього ворожого обстрілу Херсону та населених пунктів в області.

Як пише пресслужба, ворог:

  • завдав прицільного удару по приватному будинку в Каховському районі, внаслідок чого загинули двоє жінок. Ще одну жінку було госпіталізовано;
  • обстріляв Дар'ївську громаду, поранено жінку;
  • влучив по даху багатоповерхівки в Херсоні, ніхто не постраждав.

Фото: російські окупанти вдарили артилерією по багатоповерхівці в Херсоні (facebook.com/pgo.gov.ua)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що минулої доби ворог 80 разів обстріляли Херсонську область, одна людина загинула, ще четверо дістали поранень.

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