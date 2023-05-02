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В Херсоні вночі було чути вибухи

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Херсон, Вівторок 02 травня 2023 04:22
В Херсоні вночі було чути вибухи Фото: у Херсоні чули вибухи (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Вночі, 2 травня, у Херсоні пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Одеської ОВА Сергія Братчука.

"В Херсоні знову лунають вибухи", - йдеться у повідомленні.

Повітряну тривогу в Херсонські області не оголошували.

Раніше ми писали, вночі, 2 травня, у Краматорську пролунали вибухи.

Нагадаємо, українські військові вчора, 1 травня, вразили місця базування російських військ у тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області.

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