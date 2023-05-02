В Херсоні вночі було чути вибухи
Фото: у Херсоні чули вибухи (GettyImages)
Вночі, 2 травня, у Херсоні пролунали вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Одеської ОВА Сергія Братчука.
"В Херсоні знову лунають вибухи", - йдеться у повідомленні.
Повітряну тривогу в Херсонські області не оголошували.
Раніше ми писали, вночі, 2 травня, у Краматорську пролунали вибухи.
Нагадаємо, українські військові вчора, 1 травня, вразили місця базування російських військ у тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області.
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