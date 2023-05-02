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В Херсоне ночью были слышны взрывы

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Херсон, Вторник 02 мая 2023 04:22
В Херсоне ночью были слышны взрывы Фото: в Херсоне слышали взрывы (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Ночью, 2 мая, в Херсоне прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Одесской ОВА Сергея Братчука.

"В Херсоне снова раздаются взрывы", - говорится в сообщении.

Воздушную тревогу в Херсонской области не объявляли.

Ранее мы писали, ночью, 2 мая, в Краматорске раздались взрывы.

Напомним, украинские военные вчера, 1 мая, поразили места базирования российских войск во временно оккупированном Токмаке Запорожской области.

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Херсон Взрыв
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