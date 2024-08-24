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У Херсоні внаслідок російського обстрілу постраждало немовля, - ОВА

Херсон, Субота 24 серпня 2024 12:32
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У Херсоні внаслідок російського обстрілу постраждало немовля, - ОВА Фото: у Херсоні внаслідок російського обстрілу постраждало немовля (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські терористи у суботу, 24 серпня, вкотре атакували Херсон. Внаслідок обстрілу постраждало немовля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

"Через російський обстріл Дніпровського району Херсона постраждало немовля. "Швидка" доставила до лікарні хлопчика, якому лише півтора року", - повідомив Прокудін.

За його словами, дитина отримала вибухову травму та поранення руки. Хлопчика госпіталізували до реанімації у середньому стані тяжкості.

Обстріли Херсона

Нагадаємо, зранку 22 серпня російські війська ударили по об'єкту критичної інфраструктури у Херсоні. Внаслідок атаки місто частково залишилося без світла.

Вдень 19 серпня окупанти завдали удару дронами по газопроводу в Херсоні.

А 18 серпня росіяни дроном атакували цивільне авто в Херсонській області. В результаті ворожої атаки п'ять людей отримали поранення.

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