Херсон частково без світла: росіяни атакували критичну інфраструктуру

Фото: Херсон частково залишився без світла через обстріл (Віталій Носач, РБК-Україна)

Російські війська зранку 22 серпня ударили по об'єкту критичної інфраструктури у Херсоні. Місто частково залишилося без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна у Telegram та начальника Херсонської МВА Романа Мрочка у Telegram.

Сьогодні зранку під ударом у Херсоні вчергове опинилась критична інфраструктура. Внаслідок ранкової атаки у місті виникли перебої з електропостачанням. "Херсон частково залишився без світла через російський удар по обʼєкту критичної інфраструктури", - повідомив голова Херсонської ОВА Прокудін. За словами начальника міської військової адміністрації, через знеструмлення інших важливих об’єктів знизився тиск подачі води, тролейбусні маршрути №8, 9, 11 та 12 скорочені до площі Незалежності. "Спеціалісти вивчають обсяг пошкоджень. До аварійно-відновлювальних робіт приступлять за першої ж можливості. Просимо з розумінням поставитись до цієї ситуації і зберігати спокій", - написав Мрочко.