ua en ru
Нд, 18 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни дроном атакували автомобіль під Херсоном: постраждали 5 цивільних

Херсонська область, Неділя 18 серпня 2024 19:29
UA EN RU
Росіяни дроном атакували автомобіль під Херсоном: постраждали 5 цивільних Фото: росіяни атакували цивільне авто (brovary.net.ua)
Автор: Каріна Левицька

Російські окупанти сьогодні, 18 серпня, дроном атакували цивільне авто в Херсонській області. В результаті ворожої атаки п'ять людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Херсонської обласної прокуратури.

За даними слідства, сьогодні близько 17:30 військові армії Російської Федерації за допомогою БпЛА атакували селище Кіндійка, що знаходиться під Херсоном.

На одній з вулиць населеного пункту снаряд влучив у цивільне авто. В результаті ворожої атаки поранення різних ступенів отримали п'ятеро цивільних, які перебували всередині.

"Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів", - зауважили правоохоронці.

Обстріли України 18 серпня

Сьогодні вночі у низці областей оголошували тривогу через пуски дронів-камікадзе "Шахедів". Водночас росіяни двічі атакували Київ.

Як повідомляли у Київській міській військовій адміністрації, окупанти РФ направили на столицю північнокорейські балістичні ракети типу KN-23. Ці ракети вдалось знищити на підльоті до Києва.Проте Київ було також атаковано кількома дронами.

До всього цього російські військові сьогодні обстріляли Білопілля Сумської області.

Тим часом в Херсонської області окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру. Через ворожу атаку люди опинились у пастці у власному будинку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон Херсонська область Війна Росії проти України
NEWS
Сили оборони вдарили по комбінату "Кавказ" в Ростовській області
Сили оборони вдарили по комбінату "Кавказ" в Ростовській області
DAILY
Під КАБами та роями дронів. Як бійці 31 ОМБр тримають оборону на Покровському напрямку
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна Під КАБами та роями дронів. Як бійці 31 ОМБр тримають оборону на Покровському напрямку