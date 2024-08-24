В Херсоне в результате российского обстрела пострадал младенец, - ОВА

Фото: в Херсоне в результате российских обстрелов пострадал младенец (Getty Images)

Российские террористы в субботу, 24 августа, в очередной раз атаковали Херсон. В результате обстрела пострадал младенец.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.