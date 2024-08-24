В Херсоне в результате российского обстрела пострадал младенец, - ОВА
Российские террористы в субботу, 24 августа, в очередной раз атаковали Херсон. В результате обстрела пострадал младенец.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.
"Из-за российских обстрелов Днепровского района Херсона пострадал младенец. "Скорая" доставила в больницу мальчика, которому всего полтора года", - сообщил Прокудин.
По его словам, ребенок получил взрывную травму и ранение руки. Мальчик был госпитализирован в реанимацию в среднем состоянии тяжести.
Обстрелы Херсона
Напомним, утром 22 августа российские войска ударили по объекту критической инфраструктуры в Херсоне. В результате атаки город частично остался без света.
Днем 19 августа оккупанты нанесли удар дронами по газопроводу в Херсоне.
А 18 августа россияне дроном атаковали гражданское авто в Херсонской области. В результате вражеской атаки пять человек получили ранения.
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