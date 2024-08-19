ua en ru
Пн, 19 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

РФ вдарила дроном по газопроводу в Херсоні: без газопостачання близько 600 будинків

Понеділок 19 серпня 2024 19:07
UA EN RU
РФ вдарила дроном по газопроводу в Херсоні: без газопостачання близько 600 будинків Ілюстративне фото: у Херсоні росіяни вдариил по газопроводу (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Вдень понеділка, 19 серпня, російські війська завдали удару дронами по газопроводу в Херсоні.

Як повідомляє РБК-Україна, про це у Telegram написав начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко.

За його даними, в результаті удару без газопостачання залишилися близько 600 домоволодінь Дніпровського району міста.

"Унаслідок російської дронової атаки в Херсоні перебито газопровід. Близько 600 домоволодінь у Дніпровському районі тимчасово залишилися без газопостачання", - написав він.

Мрочко зауважив, що як тільки безпекова ситуація дозволятиме, фахівці розпочнуть аварійно-відновлювальні роботи.

"Просимо з розумінням поставитися до ситуації", - додав він.

Ситуація у Херсонській області

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що у Херсонській області триває активна підготовка до опалювального сезону. Як розповів голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, у Херсонській області вже готуються до опалювального сезону. Зокрема, у котельнях встановлюють когенераційні установки, щоб забезпечити електроенергію і тепло навіть у надзвичайній ситуації.

Вчора в Херсонської області окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру. Через ворожу атаку люди опинились у пастці у власному будинку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон Війна в Україні
NEWS
Мінус мости через річку Сейм. Як ЗСУ створюють "буферну зону" у Курській області (карти боїв)
Мінус мости через річку Сейм. Як ЗСУ створюють "буферну зону" у Курській області (карти боїв)
DAILY
Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін: У нас в області вибух кожні дві хвилини
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін: У нас в області вибух кожні дві хвилини