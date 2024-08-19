РФ вдарила дроном по газопроводу в Херсоні: без газопостачання близько 600 будинків
Вдень понеділка, 19 серпня, російські війська завдали удару дронами по газопроводу в Херсоні.
Як повідомляє РБК-Україна, про це у Telegram написав начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко.
За його даними, в результаті удару без газопостачання залишилися близько 600 домоволодінь Дніпровського району міста.
"Унаслідок російської дронової атаки в Херсоні перебито газопровід. Близько 600 домоволодінь у Дніпровському районі тимчасово залишилися без газопостачання", - написав він.
Мрочко зауважив, що як тільки безпекова ситуація дозволятиме, фахівці розпочнуть аварійно-відновлювальні роботи.
"Просимо з розумінням поставитися до ситуації", - додав він.
Ситуація у Херсонській області
Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що у Херсонській області триває активна підготовка до опалювального сезону. Як розповів голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, у Херсонській області вже готуються до опалювального сезону. Зокрема, у котельнях встановлюють когенераційні установки, щоб забезпечити електроенергію і тепло навіть у надзвичайній ситуації.
Вчора в Херсонської області окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру. Через ворожу атаку люди опинились у пастці у власному будинку.
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