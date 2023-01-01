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У Херсоні вкотре за добу пролунали вибухи

Фото: у Херсоні вкотре за добу пролунали вибухи (Getty Images, ілюстроване зображення)
Автор: Сергій Пишкін

В Херсоні вкотре за добу лунають вибухи. В області не оголошено повітряну тривогу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцевий Telegram-канал.

На жаль, подробиці наразі невідомі.

Варто зазначити, що в Херсоні та області не оголошували повітряну тривогу. Місцева влада та військові також поки не коментували ситуацію.

Фото: карта повітряних тривог (скриншот)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські військові завдали удару по Херсону прямісінько у новорічну ніч, внаслідок чого загинула людина.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

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Херсон