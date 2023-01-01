У Херсоні вкотре за добу пролунали вибухи

В Херсоні вкотре за добу лунають вибухи. В області не оголошено повітряну тривогу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцевий Telegram-канал .

Варто зазначити, що в Херсоні та області не оголошували повітряну тривогу. Місцева влада та військові також поки не коментували ситуацію.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські військові завдали удару по Херсону прямісінько у новорічну ніч, внаслідок чого загинула людина.

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