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В Херсоне в очередной раз за сутки прогремели взрывы

Фото: в Херсоне за сутки раздались взрывы (Getty Images, иллюстрированное изображение)
Автор: Сергей Пышкин

В Херсоне в очередной раз за сутки раздаются взрывы. В области не объявлена воздушная тревога.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местный Telegram-канал.

К сожалению, подробности пока неизвестны.

Следует отметить, что в Херсоне и области не объявляли воздушную тревогу. Местные власти и военные также пока не комментировали ситуацию.

Фото: карта воздушных тревог (скриншот)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что российские военные нанесли удар по Херсону прямо в новогоднюю ночь, в результате чего погиб человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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Херсон