У Херсоні вкотре за добу пролунали вибухи
Фото: у Херсоні вкотре за добу пролунали вибухи (Getty Images, ілюстроване зображення)
В Херсоні вкотре за добу лунають вибухи. В області не оголошено повітряну тривогу.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцевий Telegram-канал.
На жаль, подробиці наразі невідомі.
Варто зазначити, що в Херсоні та області не оголошували повітряну тривогу. Місцева влада та військові також поки не коментували ситуацію.
Фото: карта повітряних тривог (скриншот)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські військові завдали удару по Херсону прямісінько у новорічну ніч, внаслідок чого загинула людина.
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