В Херсоне в очередной раз за сутки прогремели взрывы

В Херсоне в очередной раз за сутки раздаются взрывы. В области не объявлена воздушная тревога.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местный Telegram-канал .

Следует отметить, что в Херсоне и области не объявляли воздушную тревогу. Местные власти и военные также пока не комментировали ситуацию.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что российские военные нанесли удар по Херсону прямо в новогоднюю ночь, в результате чего погиб человек.

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