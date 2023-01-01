В Херсоне в очередной раз за сутки прогремели взрывы
Фото: в Херсоне за сутки раздались взрывы (Getty Images, иллюстрированное изображение)
В Херсоне в очередной раз за сутки раздаются взрывы. В области не объявлена воздушная тревога.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местный Telegram-канал.
К сожалению, подробности пока неизвестны.
Следует отметить, что в Херсоне и области не объявляли воздушную тревогу. Местные власти и военные также пока не комментировали ситуацию.
Фото: карта воздушных тревог (скриншот)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что российские военные нанесли удар по Херсону прямо в новогоднюю ночь, в результате чего погиб человек.
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