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У Херсоні виявлено лікарку-зрадницю: що відомо

Фото: у Херсоні оголошено підозру лікарці-зрадниці (ssu.gov.ua)
Автор: Тетяна Зарембо

У Херсоні виявили лікарку-зрадницю, яка працювала на російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Як йдеться у повідомленні, такою колаборанткою виявилася ексочільниця відділення Херсонської міської клінічної лікарні імені Афанасія і Ольги Тропіних, якій повідомлено про підозру за пособництво окупантам.

За даними слідства, підозрювана під час окупації території Херсонської області співпрацювала з ворогом, виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції.

"На початку серпня 2022 року, знаючи, що лікарня захоплена представниками збройних формувань РФ та знаходиться під контролем окупаційної влади, підозрювана погодилась її очолити. За її розпорядженням представникам окупаційної адміністрації держави-агресора передано матеріальні цінності, які перебували на балансі лікарні, у тому числі автомобіль медзакладу", - зазначається у повідомленні.

Крім того, на цій псевдопосаді підозрювана виконувала нелегітимні накази окупаційного "голови військово-цивільної адміністрації Херсонської області" щодо введення бівалютної зони та інші розпорядження.

"За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури зловмисниці заочно повідомлено про підозру у пособництві країні-агресору відповідно до ч. 1 ст. 111-2 КК України", - констатують слідчі.

Днями РБК-Україна повідомляло, що з початку повномасштабної агресії Росії проти України правоохоронні органи ідентифікували понад 6 тисяч організаторів псевдореферендумів в окупованих районах України.

Нещодавно ми писали, що Служба безпеки України відкрила провадження щодо колишньої ведучої телеканалів Віктора Медведчука, яка знімала проросійські сюжети на окупованих територіях.

Крім того, у Тернополі викрили ботоферму, через яку поширювали наративи Кремля.

Нагадаємо, правоохоронці затримали колаборанта, який працював на спецслужби Білорусі.

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