В Херсоне обнаружена врач-предатель: что известно

Как говорится в информации, такой колаборанткой оказалась экс-заведующая отделения Херсонской городской клинической больницы имени Афанасия и Ольги Тропиных, которой сообщено о подозрении в пособничестве оккупантам.

По данным следствия, подозреваемая во время оккупации территории Херсонской области сотрудничала с врагом, выполняла организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции.

"В начале августа 2022 года, зная, что больница захвачена представителями вооруженных формирований РФ и находится под контролем оккупационных властей, подозреваемая согласилась ее возглавить. По ее распоряжению представителям оккупационной администрации государства-агрессора переданы материальные ценности, находившиеся на балансе больницы, в том числе автомобиль медучреждения", - отмечается в сообщении.

Кроме того, на этой псевдодолжности подозреваемая выполняла нелегитимные приказы оккупационного "председателя военно-гражданской администрации Херсонской области" по введению бивалютной зоны и другие распоряжения.

"При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры злоумышленница заочно уведомлена о подозрении в пособничестве стране-агрессору в соответствии с ч. 1 ст. 111-2 УК Украины", - констатируют следователи.