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У Херсоні виявили жінку, яка під час окупації міста стала "директором" школи

Фото: У Херсоні виявили жінку, яка під час окупації міста стала "директором" школи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У звільненому Херсоні виявили жінку, яка під час окупації міста співпрацювала з РФ та обійняла посаду "директора" школи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Херсонської обласної прокуратури.

"У липні 2022 року, заручившись підтримкою окупаційної влади, жінка очолила одну зі шкіл міста Херсона, яку було захоплено спільно з представниками збройних формувань РФ", - йдеться у повідомленні.

Прокуратура зазначає, що вона виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, забезпечувала інтеграцію навчального процесу відповідно до стандартів освіти РФ на території Херсонської області.

Їй повідомили про підозру у пособництві державі-агресору. Наразі вживаються заходи щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Нагадаємо, що СБУ викрила в Херсоні чергового колаборанта, який співпрацював з ворогом. Цього ж разу зрадник працював в окупаційному "МВС".

Жителька Бериславського району допомагала росіянам провести "референдум" у Херсонській області. Після деокупації частини регіону її затримали та засудили на 5 років.

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