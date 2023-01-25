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В Херсоне обнаружили женщину, которая во время оккупации города стала "директором" школы

Фото: В Херсоне обнаружили женщину, которая во время оккупации города стала "директором" школы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В освобожденном Херсоне была обнаружена женщина, которая во время оккупации города сотрудничала с РФ и заняла должность "директора" школы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Херсонской областной прокуратуры.

"В июле 2022 года, заручившись поддержкой оккупационных властей, женщина возглавила одну из школ города Херсона, которая была захвачена совместно с представителями вооруженных формирований РФ", - говорится в сообщении.

Прокуратура отмечает, что она выполняла организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, обеспечивала интеграцию учебного процесса в соответствии со стандартами образования РФ на территории Херсонской области.

Ей сообщили о подозрении в пособничестве государству-агрессору. В настоящее время принимаются меры по избранию подозреваемой меры пресечения.

Напомним, что СБУ разоблачила в Херсоне очередного коллаборанта , сотрудничавшего с врагом. На этот раз предатель работал в оккупационном "МВД".

Жительница Бериславского района помогала россиянам провести "референдум" в Херсонской области. После деоккупации часть региона ее задержали и осудили на 5 лет.

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