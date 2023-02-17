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В Херсоні викрили колаборантів, які під час окупації організували ринковий "бізнес"

Фото: в Херсоні викрили колаборантів, які під час окупації організували ринковий "бізнес" (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

В Херсоні викрили банду колаборантів, які співпрацювали з ворогом під час окупації міста й організували незаконний бізнес.

Про це РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал МВС України.

"Оперативники управління стратегічних розслідувань у Херсонській області спільно зі слідчими обласної поліції викрили членів організованої злочинної групи, яка діяла на території Херсону під час окупації. До її складу входило 5 осіб. Серед них - директор комунального підприємства "Центральний ринок", - пише пресслужба.

Після переходу на бік ворога, зрадники обійняли посади керівного складу КП та діяли під контролем окупаційної влади.

Позиціонуючи себе як "адміністрація ринку", колаборанти контролювали процес й видавали "дозвіл" іншим на торгівлю на території ринку, а також примушували реєструватися в так званій податковій службі та вести розрахунки в рублях.

"Адміністрація" звітувала перед "податковими органами" окупаційної влади, а фінансові розрахунки здійснювали через банки Росії", - додає пресслужба.

Після деокупації Херсону, "директор" ринку й двоє його помічників втекли на непідконтрольну територію. Інших зрадників було затримано.

Фото: в Херсоні викрили колаборантів, які під час окупації організували ринковий "бізнес" (t.me/mvs_ukraine)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Україні нещодавно засудили до 14 років в'язниці чотирьох колаборантів, які коригували удари ворога по Донецькій області.

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