В Херсоне разоблачили коллаборантов, которые во время оккупации организовали рыночный "бизнес"

"Оперативники управления стратегических расследований в Херсонской области совместно со следователями областной полиции разоблачили членов организованной преступной группы, которая действовала на территории Херсона во время оккупации. В ее состав входило 5 человек. Среди них - директор коммунального предприятия "Центральный рынок", - пишет пресс-служба.

После перехода на сторону врага, предатели заняли должности руководящего состава КП и действовали под контролем оккупационных властей.

Позиционируя себя как "администрация рынка", коллаборационисты контролировали процесс и выдавали "разрешение" другим на торговлю на территории рынка, а также заставляли регистрироваться в так называемой налоговой службе и вести расчеты в рублях.

"Администрация" отчитывалась перед "налоговыми органами" оккупационной власти, а финансовые расчеты осуществляли через банки России", - добавляет пресс-служба.

После деоккупации Херсона, "директор" рынка и двое его помощников сбежали на неподконтрольную территорию. Другие предатели были задержаны.

Фото: в Херсоне разоблачили коллаборантов, организовавших во время оккупации рыночный "бизнес" (t.me/mvs_ukraine)