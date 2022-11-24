У Херсоні відновлюють електропостачання: до мешканців звернулися з важливим проханням

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Херсонської міськради.

"Найближчими днями у місті планується запуск електропостачання. Просимо мешканців Херсона вимкнути усі електроприлади", - йдеться у повідомленні відомства.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що до Херсона 19 листопада прибув пасажирський потяг з Києва. Це перший досконалий рейс із початку повномасштабної війни.

Також ми писали, що у Дніпровському районі Херсона відновили мобільний зв'язок Vodafone.

Детальніше про ситуацію в деокупованому місті можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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