В Херсоне восстанавливают электроснабжение: к жителям обратились с важной просьбой

В Херсоне планируют восстановить электроснабжение в ближайшие дни. Жителей просят отключить электроприборы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Херсонского горсовета.

"В ближайшие дни в городе планируется запуск электроснабжения. Просим жителей Херсона выключить все электроприборы", - сказано в сообщении ведомства.

Напомним, ранее стало известно, что в Херсон 19 ноября прибыл пассажирский поезд из Киева. Это первый совершенный рейс с начала полномасштабной войны.

Также мы писали, что в Днепровском районе Херсона восстановили мобильную связь Vodafone.

Более детально о ситуации в деоккупированном городе можете узнать в материале РБК-Украина.

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