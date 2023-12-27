В Херсоні відновили світло після вчорашнього обстрілу

"Херсонські енергетики оперативно повернули світло в домівки містян, знеструмлених після вчорашнього масованого обстрілу", - повідомили в міністерстві.

Після вчорашньої атаки ворога в Херсоні без світла залишилися близько 94 тисяч абонентів. Ще 1,7 тисячі клієнтів були знеструмлені у сусідньому населеному пункті.

Наразі у Херсоні залишаються без світла близько 4 тисяч клієнтів після попередніх обстрілів.

"Ще понад 700 абонентів - без світла внаслідок підтоплення після підриву греблі Каховської ГЕС. В області без напруги 46 населених пунктів", - додали в міністерстві.

Удар по Херсону

Нагадаємо, вчора російські терористи масовано обстрілювали Херсон та область. Відомо, що за добу окупанти 161 раз атакували регіон різними видами зброї. По Херсону ворог випустив 90 снарядів.

Внаслідок обстрілів загинули три людини, 16 - поранені.

Зокрема, вчора російська армія вдарила по евакуаційному потягу у Херсоні. Поранено кількох співробітників "Укрзалізниці", пошкоджено вокзал та рухомий склад. Детальніше про атаку - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Своєю чергою український президент Володимир Зеленський провів нараду з міністром внутрішніх справ Ігорем Клименко щодо вчорашнього російського удару по Херсону.

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