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В Херсоне с утра раздаются взрывы

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Херсон, Среда 08 марта 2023 09:26
В Херсоне с утра раздаются взрывы Фото: в Херсоне 8 марта слышны взрывы (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Херсоне сегодня, 8 марта утром раздаются взрывы. Местные жители слышали их несколько раз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные и Telegram-каналы.

"В Херсоне слышны взрывы!...Снова взрывы в Херсоне", - передают в сети.

Отметим, что за минувшие сутки российские войска 61-й раз обстреляли территорию Херсонской области и ранили одного человека. Сам Херсон враг атаковал четыре раза, из-за чего в городе повреждены частные дома.

Напомним, местные власти просят жителей Херсона и области эвакуироваться из-за постоянных обстрелов путинской армии.

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