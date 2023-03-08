В Херсоне с утра раздаются взрывы

В Херсоне сегодня, 8 марта утром раздаются взрывы. Местные жители слышали их несколько раз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные и Telegram-каналы.

"В Херсоне слышны взрывы!...Снова взрывы в Херсоне", - передают в сети.

Отметим, что за минувшие сутки российские войска 61-й раз обстреляли территорию Херсонской области и ранили одного человека. Сам Херсон враг атаковал четыре раза, из-за чего в городе повреждены частные дома.

Напомним, местные власти просят жителей Херсона и области эвакуироваться из-за постоянных обстрелов путинской армии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.