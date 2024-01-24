ua en ru
Ср, 24 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Херсоні вибухи. Росіяни атакували лікарню, поранені медики

Херсон, Середа 24 січня 2024 13:31
UA EN RU
В Херсоні вибухи. Росіяни атакували лікарню, поранені медики Фото: росіяни атакували лікарню в Херсоні 24 січня, поранено медиків (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська 24 січня російські війська обстріляли в Херсоні лікарню, поранено двох медиків. У місті знову лунають вибухи.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Росіяни обстріляли одну з міських лікарень. Поранення отримали двоє медичних працівників", - розповів він.

Також під удар потрапила 60-річна херсонка. Її шпиталізували з вибуховою травмою та пораненням ноги.

У Херсоні знову лунають вибухи

За даними Прокудіна в місті неспокійно - у Херсоні знову лунають вибухи.

"Ворог продовжує крити вогнем житлові квартали міста", - додав голова ОВА.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон вибухи
NEWS
США не зможуть підтримувати передану Україні зброю без фінансування, - Пентагон
США не зможуть підтримувати передану Україні зброю без фінансування, - Пентагон
DAILY
Зеленський пропонує подвійне громадянство: як це працюватиме і що дасть Україні
Мілан Лєліч, Катерина Гончарова Зеленський пропонує подвійне громадянство: як це працюватиме і що дасть Україні