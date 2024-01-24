В Херсоні вибухи. Росіяни атакували лікарню, поранені медики

Російські війська 24 січня російські війська обстріляли в Херсоні лікарню, поранено двох медиків. У місті знову лунають вибухи.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Росіяни обстріляли одну з міських лікарень. Поранення отримали двоє медичних працівників", - розповів він. Також під удар потрапила 60-річна херсонка. Її шпиталізували з вибуховою травмою та пораненням ноги. У Херсоні знову лунають вибухи За даними Прокудіна в місті неспокійно - у Херсоні знову лунають вибухи. "Ворог продовжує крити вогнем житлові квартали міста", - додав голова ОВА.