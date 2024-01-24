В Херсоне взрывы. Россияне атаковали больницу, ранены медики
Российские войска 24 января росстйские войска обстреляли в Херсоне больницу, ранены два медика. В городе снова раздаются взрывы.
Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
"Россияне обстреляли одну из городских больниц. Ранения получили два медицинских работника", - рассказал он.
Также под удар попала 60-летняя херсонка. Ее госпитализировали с взрывной травмой и ранением ноги.
В Херсоне снова раздаются взрывы
По данным Прокудина в городе неспокойно - в Херсоне снова раздаются взрывы.
"Враг продолжает крыть огнем жилые кварталы города", - добавил глава ОВА.
В тему
Сегодня российские войска обстреляли и Новоберислав.
"Пострадали супруги. У 58-летней женщины - взрывная травма, обломочные ранения руки и лица. У ее мужа, 59 лет, тоже диагностировали взрывную травму и контузию", - рассказал Прокудин.
Медики оценивают состояние потерпевших как средней тяжести. Им оказывается помощь.
Обстрелы больниц и "скорых" в Херсоне
Российские войска прицельно бьют по бригадам скорой помощи и больницах в Херсоне, который был освобожден от оккупации осенью 2022 года.
Например, в июне 2023 года оккупанты накрыли огнем жилые кварталы Херсона. Под обстрелом оказалась машина "скорой", врачи не пострадали, но погиб местный житель.
А в ноябре прошлого года российские войска нанесли массированный удар по одной из больниц в Херсоне.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.