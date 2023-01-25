Росія обстріляла продуктовий магазин в Бериславі: багато поранених, є жертви

В середу, посеред дня, 25 січня, російські окупанти обстріляли Берислав Херсонської області, навмисно влучивши в продуктовий магазин. Двоє людей загинули, троє поранені.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

"Посеред дня росіяни цілеспрямовано атакували місце масового скупчення людей. Ворожі снаряди влучили в місцевий продуктовий магазин, в якому були люди", - розповів він.

За його словами, загинули двоє людей.

"Троє місцевих жителів отримали поранення різного ступеня тяжкості. Їх госпіталізували до медзакладу, де лікарі надають їм необхідну допомогу", - додав Янушевич.