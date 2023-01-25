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Росія обстріляла продуктовий магазин в Бериславі: багато поранених, є жертви

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Херсон, Середа 25 січня 2023 15:55
Росія обстріляла продуктовий магазин в Бериславі: багато поранених, є жертви Фото: Росія обстріляла продуктовий магазин в Бериславі (t.me/khersonskaODA)
Автор: Наталія Гурковська

В середу, посеред дня, 25 січня, російські окупанти обстріляли Берислав Херсонської області, навмисно влучивши в продуктовий магазин. Двоє людей загинули, троє поранені.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

"Посеред дня росіяни цілеспрямовано атакували місце масового скупчення людей. Ворожі снаряди влучили в місцевий продуктовий магазин, в якому були люди", - розповів він.

За його словами, загинули двоє людей.

"Троє місцевих жителів отримали поранення різного ступеня тяжкості. Їх госпіталізували до медзакладу, де лікарі надають їм необхідну допомогу", - додав Янушевич.

Як повідомлялося, російські війська вранці 25 січня вкотре атакували громадянську інфраструктуру Херсона. У мережі показали наслідки обстрілу.

Нагадаємо, російські війська за добу 23 січня знову обстріляли територію Херсонської області. Під атаки потрапили мирні населені пункти, через що загинула людина.

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