В Херсоне взрывы. Воздушная тревога в области длится уже 13 часов
Фото: в Херсоне сообщают о взрывах 26 января (Getty Images)
В четверг, 26 января, в Херсоне сообщают о взрывах. Воздушная тревога в регионе длится уже 13 часов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media.
"В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении.
По данным издания, воздушная тревога в Херсонской области уже 13 часов. Всего с 24 февраля в регионе звучало 386 тревог, эта - самая длинная.
Как сообщалось, два турецких судна получили повреждения шрапнелью в порту Херсона в результате ракетной атаки России.
Напомним, в среду, посреди дня, 25 января, российские оккупанты обстреляли Берислав Херсонской области, намеренно попав в продуктовый магазин. Два человека погибли, трое ранены.
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