В Херсоне взрывы. Воздушная тревога в области длится уже 13 часов

Фото: в Херсоне сообщают о взрывах 26 января (Getty Images)

В четверг, 26 января, в Херсоне сообщают о взрывах. Воздушная тревога в регионе длится уже 13 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media.

"В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении. По данным издания, воздушная тревога в Херсонской области уже 13 часов. Всего с 24 февраля в регионе звучало 386 тревог, эта - самая длинная.