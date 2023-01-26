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В Херсоне взрывы. Воздушная тревога в области длится уже 13 часов

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Херсон, Четверг 26 января 2023 11:33
В Херсоне взрывы. Воздушная тревога в области длится уже 13 часов Фото: в Херсоне сообщают о взрывах 26 января (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В четверг, 26 января, в Херсоне сообщают о взрывах. Воздушная тревога в регионе длится уже 13 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media.

"В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении.

По данным издания, воздушная тревога в Херсонской области уже 13 часов. Всего с 24 февраля в регионе звучало 386 тревог, эта - самая длинная.

Как сообщалось, два турецких судна получили повреждения шрапнелью в порту Херсона в результате ракетной атаки России.

Напомним, в среду, посреди дня, 25 января, российские оккупанты обстреляли Берислав Херсонской области, намеренно попав в продуктовый магазин. Два человека погибли, трое ранены.

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Херсон Херсонская область
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