В Херсоне второй раз за вечер раздались взрывы
Фото: в Херсоне раздались взрывы 9 мая (GettyImages)
Сегодня, 9 мая, второй раз за вечер раздались мощные взрывы в Херсоне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
В Херсонской области воздушную тревогу пока не объявляли.
Также утром, 9 мая, сообщалось о звуках взрывов в Херсоне
Напомним, 9 мая, российские военные нанесли удары по Сумской области.
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