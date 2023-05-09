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В Херсоне второй раз за вечер раздались взрывы

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Херсон, Вторник 09 мая 2023 23:54
В Херсоне второй раз за вечер раздались взрывы Фото: в Херсоне раздались взрывы 9 мая (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Сегодня, 9 мая, второй раз за вечер раздались мощные взрывы в Херсоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

В Херсонской области воздушную тревогу пока не объявляли.

Также утром, 9 мая, сообщалось о звуках взрывов в Херсоне

Напомним, 9 мая, российские военные нанесли удары по Сумской области.

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